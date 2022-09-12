Общественник: Сообщения о подорожании молока из-за цены на упаковку – вброс

Вопросы подорожания упаковки есть, но они уже успешно решаются, отметил в эфире НСН Олег Павлов. 

Информация о подорожании молока из-за увеличения цены на упаковку и маркировки является очередной провокацией и вбросом, заявил председатель «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в пресс-центре НСН.

«Маркировку подделать невозможно»: Как отслеживается контроль за продуктами в России

«Как только начала внедряться маркировка, ни по одной из категорий рост стоимости не превысил среднее инфляционное, по некоторым вообще не наблюдалось. Более того, мы также видим акции, скидки и «обеление» рынка, которое приводит к расширению доли добросовестных производителей, росту их доходов. И соответственно, к возможности спокойно все свои единовременные и текущие затраты компенсировать. Что касается оценок, что стоимость упаковки выросла на 10%... Трудность есть, но как эти трудности решаются, мы уже видим. Но влияние стоимости маркировки на стоимость товара – это взято с потолка и похоже на очередную провокацию и вброс», - сказал Павлов.

Ранее советник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Москве (Т.В. Минеева) Инга Яппарова в пресс-центре НСН рассказала, что система маркировки «Меркурий» обходится переработчикам молочной продукции в 10% от цены молока.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молочная ПродукцияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры