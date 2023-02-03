Килограмм вместо литра: Потапенко объяснил изменение маркировки на пакетах с молоком

«Поставщики не преследуют никаких маркетинговых целей, меняя маркировку на пакетах. Они пытаются сохранить цену при том же объеме – ключевой вопрос в этом. Поскольку себестоимость растет колоссально, реально располагаемые доходы людей падают 11 лет подряд, то, соответственно, всем надо как-то выживать – и производителю, и потребителю, и ретейлеру, и логисту, ну и любимому государству, которое увеличивает налоговые и неналоговые платежи. Поэтому в этих «ножницах» поставщики прибегают к килограммам, девяти яйцам и иже с ними. Так что у них не очень завидная судьба, как говорится, заниматься подобного рода «вырезанием», - сказал собеседник НСН.

По мнению Потапенко, кроме экономических трудностей, с которыми сталкивается производитель, в России слишком много контролирующих государственных органов, которые мешают развитию бизнеса.

«Производитель выкручивается между Сциллой и Харибдой. Если бы не было ЕГАИС, «Платонов», «Меркуриев», систем псевдопрослеживаемости, 36 контролирующих органов, тогда я бы мог сказать: «производитель, ты тварь вообще-то». Как говорится, при отсеченной голове по волосам не плачут. Я ему как потребитель ничего предъявить не могу, потому что я знаю эту кухню изнутри», - заключил он.

Ранее Потапенко в разговоре с НСН объяснил появление Pringles, ввезенных в Россию из Польши.

