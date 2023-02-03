Килограмм вместо литра: Потапенко объяснил изменение маркировки на пакетах с молоком
Производители молока пошли на хитрость, чтобы не поднимать цену на продукцию, заявил НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Производители молока стали указывать вес, а не объем в литрах, чтобы сохранить прежние цены на продукцию, рассказал НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Россияне стали чаще замечать на прилавках магазинов упаковки молока, на которых производители указывают вес в килограммах вместо привычного объема в литрах. Из-за высокой плотности один килограмм молока занимает около 970 мл. Потапенко отметил, что подобные изменения на упаковках товаров - вынужденная мера, продиктованная некомфортными условиями работы для производителей продуктов.
«Поставщики не преследуют никаких маркетинговых целей, меняя маркировку на пакетах. Они пытаются сохранить цену при том же объеме – ключевой вопрос в этом. Поскольку себестоимость растет колоссально, реально располагаемые доходы людей падают 11 лет подряд, то, соответственно, всем надо как-то выживать – и производителю, и потребителю, и ретейлеру, и логисту, ну и любимому государству, которое увеличивает налоговые и неналоговые платежи. Поэтому в этих «ножницах» поставщики прибегают к килограммам, девяти яйцам и иже с ними. Так что у них не очень завидная судьба, как говорится, заниматься подобного рода «вырезанием», - сказал собеседник НСН.
По мнению Потапенко, кроме экономических трудностей, с которыми сталкивается производитель, в России слишком много контролирующих государственных органов, которые мешают развитию бизнеса.
«Производитель выкручивается между Сциллой и Харибдой. Если бы не было ЕГАИС, «Платонов», «Меркуриев», систем псевдопрослеживаемости, 36 контролирующих органов, тогда я бы мог сказать: «производитель, ты тварь вообще-то». Как говорится, при отсеченной голове по волосам не плачут. Я ему как потребитель ничего предъявить не могу, потому что я знаю эту кухню изнутри», - заключил он.
Ранее Потапенко в разговоре с НСН объяснил появление Pringles, ввезенных в Россию из Польши.
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