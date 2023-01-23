Вице-премьер Абрамченко: Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

За 1 евро: Tetra Pak продаст свой бизнес в России

Она отметила, что работа налажена, но параллельно вскрылся ряд других проблем. Так, у производителей чая и кофе есть потребности в фильтр-бумаге, ниточках для пакетиков с чаем, производителям консервов нужны кольца для жестяных банок и так далее.

Ранее власти РФ неоднократно сообщали о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Ситуация ухудшилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В марте 2022 года предприятия по производству молочной продукции уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.

Напомним, Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своего бизнеса в России. Это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаПроизводство
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