Вице-премьер Абрамченко: Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки

Она отметила, что работа налажена, но параллельно вскрылся ряд других проблем. Так, у производителей чая и кофе есть потребности в фильтр-бумаге, ниточках для пакетиков с чаем, производителям консервов нужны кольца для жестяных банок и так далее.

Ранее власти РФ неоднократно сообщали о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Ситуация ухудшилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В марте 2022 года предприятия по производству молочной продукции уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов.

Напомним, Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своего бизнеса в России. Это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

