В Госдуме заявили о массовой шринкфляции на молочные продукты в Москве

Парламентарии 1-18 июля провели массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам столицы, чтобы выяснить, насколько массовой стала шринкфляция. Оказалось, что 87% молочных продуктов на прилавках представлены в упаковках объемом 925-950 миллилитров. При этом визуально тара не отличается от полного литра.

Кроме того, в ЛДПР выяснили, что популярные крупы — гречка, рис, пшено, овсяные хлопья — в 97% случаев расфасованы по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и килограмма. Вес и объем продукта указаны несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.

Парламентарии считают, что масштаб проблемы шринкфляции и поддержка граждан позволят «в максимально сжатые сроки» утвердить внесенный фракцией законопроект об указании на ценниках дополнительных данных о цене товара за целую общепринятую единицу.

