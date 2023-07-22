В Госдуме заявили о массовой шринкфляции на молочные продукты в Москве

Массовая шринкфляция — снижение объема товара в упаковке при сохранении цены — на молочную продукцию зафиксирована в 122 торговых точках Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные фракции ЛДПР.

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Парламентарии 1-18 июля провели массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам столицы, чтобы выяснить, насколько массовой стала шринкфляция. Оказалось, что 87% молочных продуктов на прилавках представлены в упаковках объемом 925-950 миллилитров. При этом визуально тара не отличается от полного литра.

Кроме того, в ЛДПР выяснили, что популярные крупы — гречка, рис, пшено, овсяные хлопья — в 97% случаев расфасованы по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и килограмма. Вес и объем продукта указаны несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.

Парламентарии считают, что масштаб проблемы шринкфляции и поддержка граждан позволят «в максимально сжатые сроки» утвердить внесенный фракцией законопроект об указании на ценниках дополнительных данных о цене товара за целую общепринятую единицу.

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ФОТО: РИА Новости
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