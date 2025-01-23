Haval стал самым популярным иностранным автомобильным брендом в России

Всего в 2024 году было продано 190 624 автомобиля Haval. Вторую строчку занимает лидер 2023 года Chery (157 040 машин). Замыкает тройку Geely (149 118 автомобилей).

На четвертом месте находится Changan (106 105 машин), на пятом — Omoda (49 533 экземпляра). Таким образом, первые пять позиций рейтинга занимают исключительно китайские бренды. На шестом месте расположился еще один «китаец» — Exeed (40 878 автомобилей).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что автомобильный рынок России в 2024 году занял четвертое место в европейском первенстве.

