«Могут подешеветь!»: В ретейле рассказали, нужны ли РФ ушедшие западные бренды

«Если будут сняты барьеры для возвращения иностранных брендов на территорию России, то, с одной стороны, вернуться будет не так сложно, но с другой, тут все будет зависеть от того, какую позицию займет правительство, Минпромторг России и другие структуры. В свое время они заявляли, что брендам в будущем вернуться будет сложнее. Когда компании уходили, были высказывания, что если кто-то хочет зарабатывать внутри страны, он должен и что-то делать для страны, в том числе, в каких-то сложных моментах ее не бросая. С этой точки зрения, государство, скорее всего, обратит пристальное внимание на эти компании», - пояснил он.

По словам Карпова, торговым центрам выгодно возвращение «блудных» брендов.

«В основном этим процессом управляют торговые центры. У них есть много разных вариантов, чтобы помочь освободить места, в том числе и в силу того, что не со всеми складываются те финансовые отношения, которые хотелось бы. Плюс торговым центрам крайне важно, чтобы все торговые объекты были бы точками притяжения для покупателей, чтобы обеспечить надлежащий трафик. Например, для якорных арендаторов обычно предполагаются лучшие условия работы, нежели чем для остальных», - заявил он.

Также он отметил, что после возвращения продукция этих компаний может стать дешевле из-за прямых продаж из России.