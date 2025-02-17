«Могут подешеветь!»: В ретейле рассказали, нужны ли РФ ушедшие западные бренды
Продукция любимых западных брендов, если они вернутся в РФ, может подешеветь из-за налаживания поставок, заявил НСН Андрей Карпов.
Не у всех ушедших из РФ брендов за это время появились достойные аналоги, и, конечно, торговым центрам будут выгодны договоры с прежними крупными игроками, которые сделают хороший трафик покупателей. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
На фоне грядущей разморозки в отношений России и США иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок, который они покинули после начала СВО. Помимо одежного ретейлера Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius) СМИ называют южнокорейские бренды Hyundai, Samsung и LG. Однако у автоконцерна Hyundai, например, будут сложности: все активы теперь принадлежат местным компаниям, уже налажен выпуск аналогов. Карпов отметил, что все будет зависеть от условий, которые Россия предложит этим брендам.
«Если будут сняты барьеры для возвращения иностранных брендов на территорию России, то, с одной стороны, вернуться будет не так сложно, но с другой, тут все будет зависеть от того, какую позицию займет правительство, Минпромторг России и другие структуры. В свое время они заявляли, что брендам в будущем вернуться будет сложнее. Когда компании уходили, были высказывания, что если кто-то хочет зарабатывать внутри страны, он должен и что-то делать для страны, в том числе, в каких-то сложных моментах ее не бросая. С этой точки зрения, государство, скорее всего, обратит пристальное внимание на эти компании», - пояснил он.
По словам Карпова, торговым центрам выгодно возвращение «блудных» брендов.
«В основном этим процессом управляют торговые центры. У них есть много разных вариантов, чтобы помочь освободить места, в том числе и в силу того, что не со всеми складываются те финансовые отношения, которые хотелось бы. Плюс торговым центрам крайне важно, чтобы все торговые объекты были бы точками притяжения для покупателей, чтобы обеспечить надлежащий трафик. Например, для якорных арендаторов обычно предполагаются лучшие условия работы, нежели чем для остальных», - заявил он.
Также он отметил, что после возвращения продукция этих компаний может стать дешевле из-за прямых продаж из России.
«Мы не можем сказать, что появились прямо полноценные аналоги. В производстве товаров легкой промышленности пока у нас задел не настолько заметный. Также у нас есть молодые дизайнеры, но их продукция достаточно дорогая, поэтому потребитель так или иначе переориентируется на товары с более доступными ценами. Дело в том, что эти бренды все равно так или иначе присутствуют на российском рынке. Начиная с того, что есть разные сервисы, которые в рамках параллельного импорта возят эту продукцию. Есть компании, которые заняли те же самые места и торгуют ровно теми же брендами. Но цены на эти товары стали заметно выше, чем в Европе и Америке. Соответственно, возможно, что с учетом изменения логистики и прямых продаж снизятся издержки, и данная продукция станет более доступной», - подытожил он.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ.
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