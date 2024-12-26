Газета New York Times заявила, что европейские страны не способны или не хотят строго соблюдать санкции против России, в то время как такие страны, как Индия, увеличивают импорт российской нефти, что приносит Москве значительные финансовые поступления.

Издание также отметило, что крупнейшие европейские демократии не смогли нарастить производство вооружений, чтобы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине.