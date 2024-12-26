СМИ: Партнеры США наращивают торговлю с Россией и ослабляют поддержку Украины

Газета New York Times заявила, что европейские страны не способны или не хотят строго соблюдать санкции против России, в то время как такие страны, как Индия, увеличивают импорт российской нефти, что приносит Москве значительные финансовые поступления.

Издание также отметило, что крупнейшие европейские демократии не смогли нарастить производство вооружений, чтобы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине.

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В статье говорится, что это создает проблему, учитывая, что избранный президент США Дональд Трамп и его соратники высказывают глубокий скептицизм по поводу поставок американского оружия Украине. Также критикуется администрация президента Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками.

В статье также утверждается, что политика Байдена наносит ущерб репутации США как гаранта международного права, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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