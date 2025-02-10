«КамАЗ»и «АвтоВАЗ» поддержали решение Генпрокуратуры проверить китайские бренды
Российские концерны «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» поддержали проверки Генпрокуратурой китайских брендов на предмет соответствия критериям безопасности, анонсированные руководителем Минпромторга Антоном Алихановым. Об этом сообщила «Газета.Ru».
В пресс-службе «КамАЗа» подчеркнули, что все игроки должны находиться в равных условиях, а на рыночную ситуацию проверки окажут косвенное влияние. По мнению представителей компании, проведение проверок нацелено не на поддержку автогигантов, а на повышение уровня безопасности на дорогах.
В свою очередь на «АвтоВАЗе» подчеркнули, что концерн всегда выступает за соблюдение российского законодательства, правил и норм.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru