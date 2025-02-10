«КамАЗ»и «АвтоВАЗ» поддержали решение Генпрокуратуры проверить китайские бренды

В пресс-службе «КамАЗа» подчеркнули, что все игроки должны находиться в равных условиях, а на рыночную ситуацию проверки окажут косвенное влияние. По мнению представителей компании, проведение проверок нацелено не на поддержку автогигантов, а на повышение уровня безопасности на дорогах.

В свою очередь на «АвтоВАЗе» подчеркнули, что концерн всегда выступает за соблюдение российского законодательства, правил и норм.

Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

