«Осадок остался»: С западных брендов возьмут плату за возвращение в Россию
Булат Шакиров заявил НСН, что европейские бренды вернутся в РФ вслед за американскими, но Россия готовит свои условия.
Торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
На фоне грядущей разморозки отношений России и США иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Помимо одежного ретейлера Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius) СМИ называют южнокорейские бренды Hyundai, Samsung и LG. По некоторым данным, японская сеть магазинов UNIQLO уже также подыскивает сотрудников. Ожидается, что первыми в Россию вернутся McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple. Эти компании активно поддерживают политику Трампа. Шакиров уверен, что европейские бренды тоже готовы вернуться.
«Мы видели выступление вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции, на которой он четко сказал, что США будут делать так, как им выгодно. А большая часть европейских брендов завязаны на американском финансировании, на американских банках и фондах. Поэтому мнение Европы не имеет никакого значения. Если США и Россия договорятся, все бренды потоком пойдут в РФ. Сомнений в этом нет, Россия – это огромный рынок, никто не хочет его терять. Другой вопрос, готовы ли мы будем их принять, потому что большая часть мест в торговых центрах уже занята. Им придется заходить на обычных рыночных основаниях, а мы все равно будем помнить их поступок, осадок останется», - отметил он.
По его словам, компании смогут вернуться без особых проблем, но правительство РФ потребует гарантий.
«Многие компании при продаже активов договаривались об опции выкупа обратно. Но, скорее всего, наше правительство заставит бренды возвращаться через правительственную комиссию, брать на себя какие-то дополнительные обязательства. Я считаю, это правильный подход. Я лично буду обсуждать с Минпромторгом предложение о том, что любой бренд, который захочет вернуться, должен в экономку страны не просто инвестиции отправить, а сделать что-то еще. Например, положить гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды на тот случай, если они снова захотят повторить эту историю», - подчеркнул Шакиров.
Он также рассказал, возвращения каких брендов россияне особенно ждут.
«Что касается конкретных брендов, McDonald’s у нас не ждут, «Вкусно - и точка» работает спокойно. Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius), конечно, ждут, так как это огромный игрок в сфере одежды. UNIQLO тоже ждут, многие любили этот бренд. Всю линейку дорогих брендов ждут, так как обеспеченные люди привыкли к дорогим брендам. Не думаю, что цены сильно изменятся. Мы находимся в выигрышной позиции, так как у нас развился российский рынок», - заключил собеседник НСН.
В марте 2022 года, после начала СВО, «Inditex» ушла из России, прекратив свою деятельность в стране. Этой корпорации принадлежат такие известные бренды, как «Zara», «Bershka», «Massimo Dutti», «Oysho» и другие. При этом иные бренды, которые пришли на смену ушедшим, пока не смогли так же успешно закрепиться на российском рынке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Треть россиян видят своим начальником только мужчину
- В Польше клуб сгорел во время концерта по сбору денег пострадавшему от пожара
- Гимнастка Дина Аверина выйдет замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева
- Собянин: В Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения
- В Мали 50 человек погибли при обвале на золотой шахте
- Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на переговоры по Украине
- Против замгубернатора Ростовской области завели дело о превышении полномочий
- Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд
- Илон Маск пошутил, что в США живет много вампиров
- Саудовская Аравия согласилась стать посредником в переговорах по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru