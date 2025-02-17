«Осадок остался»: С западных брендов возьмут плату за возвращение в Россию

«Мы видели выступление вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции, на которой он четко сказал, что США будут делать так, как им выгодно. А большая часть европейских брендов завязаны на американском финансировании, на американских банках и фондах. Поэтому мнение Европы не имеет никакого значения. Если США и Россия договорятся, все бренды потоком пойдут в РФ. Сомнений в этом нет, Россия – это огромный рынок, никто не хочет его терять. Другой вопрос, готовы ли мы будем их принять, потому что большая часть мест в торговых центрах уже занята. Им придется заходить на обычных рыночных основаниях, а мы все равно будем помнить их поступок, осадок останется», - отметил он.

По его словам, компании смогут вернуться без особых проблем, но правительство РФ потребует гарантий.

«Многие компании при продаже активов договаривались об опции выкупа обратно. Но, скорее всего, наше правительство заставит бренды возвращаться через правительственную комиссию, брать на себя какие-то дополнительные обязательства. Я считаю, это правильный подход. Я лично буду обсуждать с Минпромторгом предложение о том, что любой бренд, который захочет вернуться, должен в экономку страны не просто инвестиции отправить, а сделать что-то еще. Например, положить гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды на тот случай, если они снова захотят повторить эту историю», - подчеркнул Шакиров.

Он также рассказал, возвращения каких брендов россияне особенно ждут.

«Что касается конкретных брендов, McDonald’s у нас не ждут, «Вкусно - и точка» работает спокойно. Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius), конечно, ждут, так как это огромный игрок в сфере одежды. UNIQLO тоже ждут, многие любили этот бренд. Всю линейку дорогих брендов ждут, так как обеспеченные люди привыкли к дорогим брендам. Не думаю, что цены сильно изменятся. Мы находимся в выигрышной позиции, так как у нас развился российский рынок», - заключил собеседник НСН.

В марте 2022 года, после начала СВО, «Inditex» ушла из России, прекратив свою деятельность в стране. Этой корпорации принадлежат такие известные бренды, как «Zara», «Bershka», «Massimo Dutti», «Oysho» и другие. При этом иные бренды, которые пришли на смену ушедшим, пока не смогли так же успешно закрепиться на российском рынке, передает «Радиоточка НСН».

