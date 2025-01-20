Sinomach анонсировал новый автомобильный бренд для России
Китайский концерн Sinomach Auto планирует вывести на рынок РФ автомобили под новым брендом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление компании.
В компании не раскрыли название нового бренда, однако рассказали об открытии логистического терминала в Сибирском федеральном округе. Терминал состоит из склада площадью тысячу квадратных метров, зоны погрузки и хранения.
На сегодняшний день китайский автоконцерн реализует в России автомобили под маркой Oting. В компании отметили, что планируют вывести на российский рынок гибридный внедорожник под брендом Rox уже в этом году.
Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что в 2024 году средняя длина поездки на каршеринге выросла на 10% и составила 21,4 км, напоминает RT.
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