Sinomach анонсировал новый автомобильный бренд для России

Китайский концерн Sinomach Auto планирует вывести на рынок РФ автомобили под новым брендом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление компании.

Поставки легковых автомобилей из Китая в РФ в 2024 году достигли рекорда

В компании не раскрыли название нового бренда, однако рассказали об открытии логистического терминала в Сибирском федеральном округе. Терминал состоит из склада площадью тысячу квадратных метров, зоны погрузки и хранения.

На сегодняшний день китайский автоконцерн реализует в России автомобили под маркой Oting. В компании отметили, что планируют вывести на российский рынок гибридный внедорожник под брендом Rox уже в этом году.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что в 2024 году средняя длина поездки на каршеринге выросла на 10% и составила 21,4 км, напоминает RT.

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ФОТО: пресс-служба Sinomach Automobile
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