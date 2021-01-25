Выть на Луну. Россию «отцепили» от амбициозной космической программы

Впрочем, Россия сама этого хотела. Еще в октябре 2020 года на 71-м Международном астронавтическом конгрессе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по созданию окололунной станции. По его словам, проект станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее Deep Space Gateway), в нынешнем состоянии больше отвечает «задачам американской стороны».

Выход России из числа участников разработки окололунной станции, которая нужна не столько сама по себе, сколько как пересадочный пункт к полетам на Марс и планетам Солнечной системы, совпал с несколькими другими новостями космической отрасли.

Так, совет Российской академии наук (РАН) по космосу две недели назад предложил отложить создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну. Ранее о том же заявил Рогозин. По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН заявил, что на «Енисей» не надо было тратить деньги. Он считает, что Россия сможет отправить человека на Луну не раньше, чем через 30 лет, а к тому времени требования к ракетам изменятся кардинально.

«Что этот проект не нужен, было понятно в момент его появления в 2014 году, когда стало ясно, что обрезали финансирование лунной программы до 2025 года. А значит, и ракета никому не нужна. А стоит она бешеных денег. Но "Роскосмос", которым руководят непрофессионалы, этого не понял с самого начала», - сказал Моисеев. При этом, по его мнению, американцы смогут отправиться на Луну уже в этом десятилетии. То есть к Луне России и лететь не на чем.

В середине декабря в России успехом увенчался запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Семейство ракет «Ангара» - от легкого класса до тяжелого – к 2024 году должно полностью заменить ракеты-носители «Протон-М». Можно было бы порадоваться по этому поводу, но есть нюанс. Разработка «Ангары» началась в 1995 году и аналоги этой ракеты в США - Atlas V и Delta IV – через пару лет уже выведут из эксплуатации. Их заменят частично многоразовые носители, в частности, производства компании SpaceX Илона Маска, а также полностью многоразовая транспортная система Starship. А стоит одна «Ангара-А5» 7 миллиардов рублей, что втрое дороже ракеты-носителя «Протон-М».

Тем временем под самый конец 2020 года Роскосмос создал специальную единую программу лунных исследований и дирекцию лунных исследований под руководством самого гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который будет контролировать все элементы лунной подготовки.

Рогозин также сообщил, что в 2021 году «Роскосмос» приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. По его словам, будет продолжена подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику. «Вновь залетает наша Ангара», — написал он в Twitter.

Пока же Рогозин мечтает о полетах на Луну, российский сегмент МКС продолжает разваливаться. В конце прошлой недели на Международной космической станции (МКС) нашли трещину. Возможно, их несколько, предположил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В минувшую среду сообщалось о новом перебое в работе системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» на МКС. Российская система «Электрон-ВМ» неоднократно выходила из строя в октябре и декабре прошлого года. Из-за сбоев систему кондиционирования отключали для поиска неисправностей. В тот же день в российском модуле «Звезда» отключилась одна из двух дублирующих друг друга систем кондиционирования.

В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, из которой утекал кислород со станции. Пробоина была временно устранена – ее залепили изолентой.

В этой связи новыми смыслами начинает играть предложение первого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова в эфире НСН. Он, говоря о санкциях США, заявил, что американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. «Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими? Давайте тогда утопим МКС в Тихом океане», - предложил сенатор.

Тем временем Россия в 2020 году осуществила только 17 космических пусков – минимум за постсоветскую историю. Для сравнения, США провели 44 пуска, а Китай – 39.

Как считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев, причина низкого количества стартов в текущем году - общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет, что наблюдается с 2014 года. Эксперт связал это с «потерей международного космического рынка запусков».

