Когда русские будут на Луне? Ракета «Енисей» оказалась ненужной

«Основная проблема в том, что этот проект нельзя было поднимать и тратить на него ни копейки денег. Что этот проект не нужен, было понятно в момент его появления в 2014 году, когда стало ясно, что обрезали финансирование лунной программы до 2025 года. А значит, и ракета никому не нужна. А стоит она бешеных денег. Но «Роскосмос», которым руководят непрофессионалы, этого не понял с самого начала. Деньги он тратил, а когда подступила пора отчитываться, привлек на помощь совет РАН, который в этих делах совершенно некомпетентен. Его дело – наука, а не ракеты-носители», - сказал Моисеев.

По его мнению, Россия сможет отправить человека на Луну не раньше, чем через 30 лет.

«Если быть оптимистом и посчитать возможности, если ничего не будет мешать, то сил на полет на Луну у России хватит где-то в 2050-х годах. Делать сейчас технику для такого полета – это зряшная трата денег, потому что к тому времени все переменится», - отметил эксперт.

Но сам он к оптимистам не относится. «Специалисты знают положение всех стран. Они знают, что Россия стремительно разрушает свою космонавтику. Они видят это в графиках, в цифрах, в тоннах», - добавил собеседник НСН.

Эксперт считает, что американцы смогут отправиться на Луну уже в этом десятилетии.

«Они уже израсходовали огромные деньги, чтобы создать такую технику. У них есть две трети для того, чтобы этот полет совершить. Трамп планировал на 2024 год, но это было фантастикой, сразу было понятно. Но 2028 год можно считать уверенным сроком для вторичной высадки американцев на Луну. У них есть тяжелая ракета, уже на старте буквально. У них есть корабль, чтобы лететь к Луне. Им осталось сделать только взлетно-посадочный модуль для посадки на Луну и старта с нее. Они поручили делать его трем компаниям, чтобы потом выбрать из них какую-то одну», - заключил Моисеев.

Ранее Моисеев в эфире НСН назвал причину малого количества российских космических стартов в 2020 году.

