Рогозин стал главой дирекции Роскосмоса по лунным исследованиям
Роскосмос создал специальную единую программу лунных исследований. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Руководитель Роскосмоса рассказал о нововведении экипажу Международной космической связи, соответствующий видеоролик размещён на YouTube-канале Роскосмоса.
Как отметил Рогозин, решение о создании программы было принято «буквально перед самым Новым годом». Кроме того, в Роскосмосе создали дирекцию лунных исследований под руководством самого гендиректора, который будет контролировать все элементы лунной подготовки.
По словам Рогозина, лунные исследования — новые и важные задачи пилотируемой космонавтики.
Роскосмос планирует запуск на Луну нескольких станций. Так, посадочную станцию «Луна-25» планируется отправить в следующем году, орбитальная «Луна-26» будет отправлена в 2024 году, а посадочная «Луна-27» — в 2025 году.
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