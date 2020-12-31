Рогозин стал главой дирекции Роскосмоса по лунным исследованиям

Роскосмос создал специальную единую программу лунных исследований. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Руководитель Роскосмоса рассказал о нововведении экипажу Международной космической связи, соответствующий видеоролик размещён на YouTube-канале Роскосмоса.

Как отметил Рогозин, решение о создании программы было принято «буквально перед самым Новым годом». Кроме того, в Роскосмосе создали дирекцию лунных исследований под руководством самого гендиректора, который будет контролировать все элементы лунной подготовки.

По словам Рогозина, лунные исследования — новые и важные задачи пилотируемой космонавтики.

Роскосмос планирует запуск на Луну нескольких станций. Так, посадочную станцию «Луна-25» планируется отправить в следующем году, орбитальная «Луна-26» будет отправлена в 2024 году, а посадочная «Луна-27» — в 2025 году.

