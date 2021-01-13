РАН предложила отложить создание ракеты для полета на Луну

В декабре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о преждевременности создания «Енисея» на основе существующих решений. Он пояснил, что ракете необходим «принципиально новый маршевый двигатель». Затем госкорпорация заключила контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.

Ранее Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».

