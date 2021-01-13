РАН предложила отложить создание ракеты для полета на Луну

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу предложил отложить создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну на более поздний срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию решения совета.

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В декабре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о преждевременности создания «Енисея» на основе существующих решений. Он пояснил, что ракете необходим «принципиально новый маршевый двигатель». Затем госкорпорация заключила контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.

Ранее Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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