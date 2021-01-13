РАН предложила отложить создание ракеты для полета на Луну
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу предложил отложить создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну на более поздний срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию решения совета.
В декабре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о преждевременности создания «Енисея» на основе существующих решений. Он пояснил, что ракете необходим «принципиально новый маршевый двигатель». Затем госкорпорация заключила контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.
Ранее Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале
- РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере
- «Британский» штамм COVID-19 в РФ закончился единичным случаем
- Путин рассказал Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
- Навального задержат у трапа самолета по прилёте в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru