В Совфеде пригрозили утопить МКС в ответ на санкции США

«Надо обратить внимание на традицию. Уходящий президент США напоследок вводит санкции. Так сделал Барак Обама в 2016 году, сейчас - администрация Трампа. Мы к ним привыкли. Если раньше американцы достигали превосходства в мире за счет передовых технологий, научных разработок, финансовых операций, то теперь они отдали лидирующие позиции Китаю и пытаются восполнить потери путем недобросовестной конкуренции», - отметил он.



Сенатор выразил мнение, что Россия не оставит санкции без ответа.



«Наверное, наши компетентные органы примут решение об ответных санкциях, а американские ограничения не нанесут серьезного ущерба. Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими? Давайте тогда утопим МКС в Тихом океане. Такое ощущение, что в США левая рука не знает, что делает правая», - возмутился парламентарий.



Он также оценил, готова ли Москва к ужесточению санкций при администрации нового президента США Джо Байдена.



«Москва готова ко всему. Мы давно полагаемся только на себя. Иллюзия 1990-х годов, что Запад нам поможет, уже давно развеяна. Россия будет двигаться вперед, несмотря ни на какие санкции», - заключил он.



Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев в беседе с НСН отметил, что новыми санкциями США продемонстрировали «опасения конкуренции со стороны российских высокотехнологических компаний».

