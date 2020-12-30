Россия установила антирекорд по числу космических пусков за год, скатившись на третье место

Россия в 2020 году осуществила только 17 космических пусков, сообщает РИА «Новости».

Такого малого количества стартов еще не было в современной истории страны. Всего в уходящем году в мире состоялись 114 пусков. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два - с Куру и один - с Восточного. По итогам года Россия заняла третье место по числу запущенных космических ракет. На первом месте идет США (44 пуска), а на втором - Китай (39).

Меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 годы - от двух до девяти ежегодно. Как считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев, причина низкого количества стартов в текущем году - общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет, что наблюдается с 2014 года. Эксперт связал это с «потерей международного космического рынка запусков».