«Она летает». «Ангара» устарела до старта

Успехом увенчался запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области «Ангара» вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки, сообщили в Минобороны. Семейство ракет «Ангара» - от легкого класса до тяжелого – к 2024 году должно полностью заменить ракеты-носители «Протон-М». Государственными заказчиками «Ангары» выступают Министерство обороны и госкорпорация «Роскосмос», головной разработчик и изготовитель - Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

Состоявшийся сегодня запуск изначально был запланирован на 28 ноября, однако его перенесли из-за замечания во время испытаний на стартовом комплексе. Нынешний старт стал вторым для «Ангары-А5» и третьим для ракет этого семейства. Первый и единственный пуск легкой «Ангары-1.2ПП» состоялся 9 июля 2014 года с Плесецка. Ракета пролетела по баллистической траектории до полигона Кура на Камчатке. Первый старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» и грузомакетом массой 2 тонны состоялся 23 декабря того же года, тоже с Плесецка.

«Она летает, черт возьми!!!» - так прокомментировал пуск глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. И это, похоже, одно из ее немногих достоинств.

В ракетах-носителях «Ангара» не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, сообщается на сайте «Роскосмоса». Это позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районов, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей. И следует отнести к достоинствам новой ракеты. Правда, у конкурентов давно используются двигатели на водороде и кислороде.

Стоимость производства «Ангары-А5», согласно финансовому отчету Центра Хруничева за 2019 год, составляет семь миллиардов рублей, что втрое дороже тяжелой ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить. Даже если учесть, что при запуске в серию она станет дешевле, сумма слишком велика, а от стоимости запуска напрямую зависит конкурентоспособность.

Распоряжение о начале работ над семейством «Ангара» первый президент России Борис Ельцин подписал 6 января 1995 года. «Ангара» начала создаваться Центром Хруничева практически тогда же, когда в США приступили к работе над тяжелыми ракетами Atlas V и Delta IV, эксплуатация которых в первой половине 2020-х годов завершится. Место тяжелых одноразовых носителей в Соединенных Штатах уже заняли или займут частично многоразовые носители, в частности, производства компании SpaceX Илона Маска, а также полностью многоразовая транспортная система Starship.

«Она летает». Пожалуй, это все поводы для радости.

