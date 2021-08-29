Президентская инспекция на «Восточный». В ожидании новых побед
Глава госкорпорации «Роскосмос» готовится к визиту президента РФ на космодром «Восточный». Перед выборами Рогозин о коррупции не произнес ни слова, только - о победах России в космосе.
Президент России Владимир Путин посетит космодром «Восточный» после поездки во Владивосток. Об этом сообщили в воскресенье на телеканале «Россия 1».
На следующей неделе российский лидер прибудет во Владивосток. Там он примет очное участие в Восточном экономическом форуме.
В воскресенье, 29 августа, Дмитрий Рогозин рассказал о готовности России отразить любой удар противника, в том числе в космосе. Кроме того, он заявил, что «Роскосмос» провел внутренние чистки, чтобы избавиться от клановости в отрасли. Гендиректор рассказал о создании системы аудита и постоянных проверках со стороны управления безопасности, сообщает ТАСС.
«Гигантскую работу за последние годы провела эта система, в основном "очистив" людей, которые использовали бюджетные средства и свое властное положение для самообогащения или продвижения родственников. Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов», - рассказал Рогозин в вышедшем в воскресенье интервью «Газете.ру».
Желание главы «Роскосмоса» презентовать работу госкорпорации в лучшем свете перед визитом президента РФ Владимира Путина на космодром «Восточный» понятно. Кому хочется нагнетать ситуацию перед выборами в Госдуму, до которых осталось три недели? Однако, в июне Благовещенский городской суд арестовал до 22 августа генерального директора фирмы, работавшей на космодроме «Восточный». Его подозревают в даче взятки, невыплате заработной платы, а также в мошенничестве. И это - только один из свежих фактов расследования деятельности руководства космодрома.
Также в июне стало известно об отставке заместителя генерального директора «Роскосмоса», бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, который отвечал до последнего времени за строительство в том числе космодрома «Восточный». Уход произошел после того, как Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома «Восточный». О результатах работы следствия объявил вице-премьер Юрий Борисов. Речь идет о хищениях на сотни миллионов рублей. В «Роскосмосе» на смену Росляку пришла 34-летняя Татьяна Андреева-Янская, ранее занимавшая должность исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству и техническому перевооружению.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте.
«Поставлены задачи в достаточно короткое время построить довольно значительный наукоемкий, материалоемкий и человекоемкий объект, имеющий большое значение для развития космонавтики в Российской Федерации. И в связи с этим возникают некоторые перекосы в планировании, которые позволяют совершать хищения. То есть при проектировании объектов [изначально] закладывать какие-то определенные работы, которые тяжелее контролировать и, которые позволяют по этим работам совершать хищения», - сказал Цымбал.
О том, что на строительстве космодрома «Восточный» воруют миллиардами, известно уже давно. С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела. В суды были переданы обвинительные заключения в отношении 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей. Принято 90 судебных решений в отношении более сотни лиц. Это – данные Генеральной прокуратуры еще на конец 2019 года. Более свежие обобщенные данные до выборов вряд ли опубликуют.
Напомним, по словам главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, строительство на космодроме «Восточный» будет идти постоянно, поскольку каждая ракета требует собственного стартового комплекса. Об этом он заявил 1 марта. Так, первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.
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