Президентская инспекция на «Восточный». В ожидании новых побед

Президент России Владимир Путин посетит космодром «Восточный» после поездки во Владивосток. Об этом сообщили в воскресенье на телеканале «Россия 1».

На следующей неделе российский лидер прибудет во Владивосток. Там он примет очное участие в Восточном экономическом форуме.

В воскресенье, 29 августа, Дмитрий Рогозин рассказал о готовности России отразить любой удар противника, в том числе в космосе. Кроме того, он заявил, что «Роскосмос» провел внутренние чистки, чтобы избавиться от клановости в отрасли. Гендиректор рассказал о создании системы аудита и постоянных проверках со стороны управления безопасности, сообщает ТАСС.