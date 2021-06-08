Земля уходит из-под ног. Три напасти «Роскосмоса»

Деформация фундамента одного из корпусов Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в «Роскосмос», произошла во время проведения строительных работ в подмосковном Королеве. Угрозы дальнейшей деформации фундамента нет, космические корабли в результате инцидента не пострадали, заверили в пресс-службе РКК «Энергия». Для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия или укрепления конструкции, говорится в сообщении.

Инцидент на территории РКК «Энергия» - не единственное связанное с деятельностью «Роскосмоса» известие за сегодняшний день. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает возбуждения новых уголовных дел в космической отрасли.

«Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита «Роскосмоса» внимательно изучают документы прошлых лет», - добавил Рогозин.

Как напоминает РБК, в 2019–2020 годах было возбуждено более 20 дел по материалам внутренних аудиторских проверок. Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации. А около года назад по решению суда был арестован бывший генеральный директор той самой РКК «Энергия» Владимир Солнцев по обвинению в хищении более миллиарда рублей. В рамках этого уголовного дела арестованы еще трое фигурантов по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере.

Буквально на днях стало известно об отставке заместителя генерального директора «Роскосмоса», бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, который отвечал до последнего времени за строительство в том числе космодрома Восточный. Об этом объявил вице-премьер Юрий Борисов после того, как Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о хищениях на сотни миллионов рублей. Теперь Росляк занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству Центра им. Хруничева. А в «Роскосмосе» ему на смену придет 34-летняя Татьяна Андреева-Янская, которая сейчас занимает должность исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству и техническому перевооружению. Ожидается, что кандидатура Андреевой-Янской на должность заместителя гендиректора по строительству будет одобрена на заседании наблюдательного совета госкорпорации, который запланирован на 9 июня.

Деформация фундамента, анонсы новых уголовных дел о хищениях и 34-летняя «зампостройке» - три напасти в один день. Как тут конкурировать с Маском?

