Экс-подрядчик космодрома Восточный получил убежище в Чехии
МВД Чехии предоставило временное убежище в стране бывшему подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинцбургу. В России Гинцбург арестован заочно по делу о растрате, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Марину Мусилову.
Она сообщила, что Гинцбург был задержан чешскими правоохранительными органами почти два года назад в международном аэропорту Праги по международному ордеру на арест России. Сейчас он покинул место своего заключения, вопрос о его экстрадиции в Россию рассматривается чешскими инстанциями.
Следствие обвиняет Гинцбурга по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК), полной невыплате заработной плате свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Ранее правоохранительные органы сообщили, что причиненный Гинзбургом ущерб составил более 680 миллионов рублей.
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