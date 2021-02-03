Экс-подрядчик космодрома Восточный получил убежище в Чехии

МВД Чехии предоставило временное убежище в стране бывшему подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинцбургу. В России Гинцбург арестован заочно по делу о растрате, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Марину Мусилову.

Она сообщила, что Гинцбург был задержан чешскими правоохранительными органами почти два года назад в международном аэропорту Праги по международному ордеру на арест России. Сейчас он покинул место своего заключения, вопрос о его экстрадиции в Россию рассматривается чешскими инстанциями.

Следствие обвиняет Гинцбурга по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК), полной невыплате заработной плате свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).