«Роскосмос» уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства космодрома Восточный

«Роскосмос» собирается досрочно прекратить полномочия генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова. Об этом говорится в директиве представителям интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ, сообщает РИА Новости.

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ЦЭНКИ - дочернее предприятие «Роскосмоса», оно занимается созданием и эксплуатацией космодромов.

В документе также предлагается не выплачивать Охлопкову при увольнении компенсацию. Решение связано, как указано, с неоднократными недочетами, допущенными в работе. Речь идет в частности о срыве сроков и неисполнении обязательств по завершению строительства стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2», а также других сооружений космодрома Восточный.

Охлопков стал гендиректором ЦЭНКИ в 2018 году.

Ранее космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о возможности отказа от эксплуатации Международной космической станции.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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