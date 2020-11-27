«Роскосмос» уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства космодрома Восточный

ЦЭНКИ - дочернее предприятие «Роскосмоса», оно занимается созданием и эксплуатацией космодромов.

В документе также предлагается не выплачивать Охлопкову при увольнении компенсацию. Решение связано, как указано, с неоднократными недочетами, допущенными в работе. Речь идет в частности о срыве сроков и неисполнении обязательств по завершению строительства стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2», а также других сооружений космодрома Восточный.

Охлопков стал гендиректором ЦЭНКИ в 2018 году.

Ранее космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о возможности отказа от эксплуатации Международной космической станции.



