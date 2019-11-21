«Восточное» воровство. Почему не перестали «пилить» на космодроме

Следственный комитет России по Амурской области возбудил новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Махинации оцениваются в более чем 250 млн. рублей. Как уточняет «КоммерсантЪ», коррупционные нарушения были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте.

«Поставлены задачи в достаточно короткое время построить довольно значительный наукоемкий, материалоемкий и человекоемкий объект, имеющий большое значение для развития космонавтики в Российской Федерации. И в связи с этим возникают некоторые перекосы в планировании, которые позволяют совершать хищения. То есть при проектировании объектов [изначально] закладывать какие-то определенные работы, которые тяжелее контролировать и, которые позволяют по этим работам совершать хищения», - сказал Цымбал.

Также он отметил, что выявлять хищения позволяет «более пристальное внимание» к космодрому, как к стратегически важному объекту. В целом же, по мнению собеседника НСН, «Восточному» не хватает контроля на месте.

«На Дальнем Востоке у нас много вопросов. Может быть, на первых этапах все это было отдано на откуп как региональному руководству «Роскосмоса», так и предыдущему руководству центрального аппарата, который не уделял должного внимания контролю за данным объектом. На площадке должен существовать определенный контролирующий орган, представитель заказчика, который будет все это отслеживать и в случае нарушений применять какие-то штрафные и экономические санкции», - пояснил эксперт.

При этом, он обратил внимание на существование двух видов компаний-подрядчиков, которые работают, в частности, с крупными объектами. По его словам, первый вид организаций готов использовать «свои внутренние резервы и ресурсы» для реализации проекта, чтобы в дальнейшем использовать его как репутационный, для участия в других более масштабных тендерах. Второй вид подрядчиков – это те, кто приходят на объект не за репутацией и результатом, а в «мутной воде поймать какую-то рыбку».