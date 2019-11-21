«Восточное» воровство. Почему не перестали «пилить» на космодроме
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН объяснил, почему коррупционные схемы созрели еще на стадии закладки космодрома, а само воровство не прекращается и по сей день.
Следственный комитет России по Амурской области возбудил новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Махинации оцениваются в более чем 250 млн. рублей. Как уточняет «КоммерсантЪ», коррупционные нарушения были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте.
«Поставлены задачи в достаточно короткое время построить довольно значительный наукоемкий, материалоемкий и человекоемкий объект, имеющий большое значение для развития космонавтики в Российской Федерации. И в связи с этим возникают некоторые перекосы в планировании, которые позволяют совершать хищения. То есть при проектировании объектов [изначально] закладывать какие-то определенные работы, которые тяжелее контролировать и, которые позволяют по этим работам совершать хищения», - сказал Цымбал.
Также он отметил, что выявлять хищения позволяет «более пристальное внимание» к космодрому, как к стратегически важному объекту. В целом же, по мнению собеседника НСН, «Восточному» не хватает контроля на месте.
«На Дальнем Востоке у нас много вопросов. Может быть, на первых этапах все это было отдано на откуп как региональному руководству «Роскосмоса», так и предыдущему руководству центрального аппарата, который не уделял должного внимания контролю за данным объектом. На площадке должен существовать определенный контролирующий орган, представитель заказчика, который будет все это отслеживать и в случае нарушений применять какие-то штрафные и экономические санкции», - пояснил эксперт.
При этом, он обратил внимание на существование двух видов компаний-подрядчиков, которые работают, в частности, с крупными объектами. По его словам, первый вид организаций готов использовать «свои внутренние резервы и ресурсы» для реализации проекта, чтобы в дальнейшем использовать его как репутационный, для участия в других более масштабных тендерах. Второй вид подрядчиков – это те, кто приходят на объект не за репутацией и результатом, а в «мутной воде поймать какую-то рыбку».
В целом, проект по строительству стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» оценивается в 100 млрд. рублей и должен быть сдан в 2022 году.
Следствием установлено, что с 31 октября 2018 года по 31 мая 2019 года должностные лица ООО «Поволжское строительное предприятие» (исполнитель гособоронзаказа) предоставили в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». По версии правоохранителей, договоры аренды не исполнялись, а документы на поверку оказались подложными. При этом, УФК Татарстана перечислило по ним 13,8 млн руб.
По аналогичной схеме УФК Татарстана перевело через ООО ПСП и Производственно-строительное объединение «Казань» (предприятие строительного комплекса) по подложным документам о приемке якобы выполненных работ на счета ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС» дополнительно 242,6 млн руб. Пока по объединенному уголовному делу официальных подозреваемых или обвиняемых нет.
Напомним, строительство космодрома «Восточный» ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, при его возведении в 2014–2018 годах было выявлено 17 тысяч нарушений: затягивание сроков строительства, хищение бюджетных средств и другие. Ущерб оценивается в 11 млрд руб, возбуждено 140 уголовных дел, на сегодняшний день суждено 50 человек.
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