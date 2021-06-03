Безобразия на «Восточном» как островок стабильности

Островком «стабильности» оказался строящийся российский космодром «Восточный». «Стабильности» в кавычках потому, что там, как и в прошлые годы, воруют. Это признал вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума. Новые факты хищений при строительстве космодрома вице-премьер назвал «безобразиями». Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о хищениях на сотни миллионов рублей. По словам вице-премьера Борисова, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности.

О том, что на строительстве космодрома «Восточный» воруют миллиардами, известно уже давно. С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела. В суды были переданы обвинительные заключения в отношении 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей. Принято 90 судебных решений в отношении более сотни лиц. Это – данные Генеральной прокуратуры еще на конец 2019 года. Более свежие обобщенные данные до выборов вряд ли опубликуют – зачем избирателю лишний раздражитель?

Справедливости ради надо признать, что воруют не только на «Восточном», но и на первом советском космодроме, Байконуре, который хоть и оказался на территории суверенного Казахстана, однако там проживает большое количество российских граждан. Следственный комитет выявил хищения средств, выделенных на модернизацию инфраструктуры и поддержание жизнедеятельности Байконура, - рассказал вице-премьер Борисов. «Открыты уголовные дела, ряд ответственных сотрудников уже взяты под арест», - добавил он.

Уволенный в связи с новым скандалом о хищениях на «Восточном» бывший заместитель главы «Роскосмоса» совсем уж без места не остался. Как стало известно агентству ТАСС, Юрий Росляк перешел на работу в Центр имени Хруничева, который специализируется на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники. Там он тоже будет заведовать стройкой: его приняли на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.



Не далее как 1 марта этого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что каждая ракета требует собственного стартового комплекса, поэтому строительство на космодроме «Восточный» будет идти постоянно. А с ним, что-то подсказывает, и «безобразия».

Историк Николай Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: «Что делается в России?», то пришлось бы сказать: «Воруют». Этому наблюдению уж лет двести. Эра полетов в космос положения не исправила. Только воровство приняло космические масштабы.

