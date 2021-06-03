Новые махинации при строительстве Восточного

СК Амурской области возбудил новые уголовные дела по факту махинаций на сотни миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный: одно по статье о превышении должностных полномочий, второе – об особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, в одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб., а другой похитил еще 60 млн, представив фиктивные документы. При этом в отличие от предыдущих случаев все предполагаемые участники аферы остаются на свободе и своих должностях.

Ранее на космодроме Восточный вскрылись хищения на 250 млн рублей.



