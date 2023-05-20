Небесные войны? В Грузии продолжают критиковать возобновление прямого авиасообщения в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые критикуют возобновление прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.

В парламенте Грузии произошла потасовка из-за восстановления авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Григорий Башадзе раскритиковал представителей правящей «Грузинской мечты» за возобновление прямого авиасообщения с Россией.

Взаимные оскорбления переросли в драку. Разнять депутатов удалось после вмешательства других парламентариев.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», - заявила она.

Высказывания против возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси Зазарова назвала индикатором «не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».