Небесные войны? В Грузии продолжают критиковать возобновление прямого авиасообщения в Россию
Авиасообщение России и Грузии вызывает политические споры в Тбилиси. Туристы выжидают.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию. По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании. Также она призвала граждан Грузии поддержать ее в этом решении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые критикуют возобновление прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.
В парламенте Грузии произошла потасовка из-за восстановления авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Григорий Башадзе раскритиковал представителей правящей «Грузинской мечты» за возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Взаимные оскорбления переросли в драку. Разнять депутатов удалось после вмешательства других парламентариев.
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», - заявила она.
Высказывания против возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси Зазарова назвала индикатором «не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».
Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией. Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В их числе компания «Азимут», которая получила разрешение 17 мая, сообщает ТАСС.
Это первая авиакомпания, которую допустили к полетам с 2019 года.
Высокого спроса на туры в Грузию со стороны россиян не наблюдается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов туристической отрасли.
Аналитики отметили, что путешественники заняли выжидательную позицию и надеются на снижение цен.
«Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть», - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Эксперт уточнил, что значительную часть спроса формируют россияне, которые выбрали Грузию для релокации. Загрузка рейсов на самолеты в Тбилиси хорошая, констатировал вице-президент РСТ.
Ажиотажного спроса на туры в Грузию не увидели и в туроператоре «Интурист». Эксперты компании считают, что туристы пока присматриваются к предложениям.
В пятницу, 19 мая, в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет российской авиакомпании. Грузинские оппозиционеры от партии «Дроа» пытались прорвать полицейский кордон. А 20 мая - первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси в московском аэропорту Внуково, передает «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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