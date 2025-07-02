Россиянам назвали необходимую на всякий случай сумму денег

По её словам, в случае форс-мажоров, от поломки техники до болезни человека или членов его семьи, такое количество денег позволит спокойно прожить пару месяцев. За это время можно будет, например, устроиться на новую работу или поправить здоровье.

«Незапланированные расходы семейного бюджета... могут возникнуть в любой момент, и желательно материально быть к этому готовым», - указала она.

Ранее банк ВТБ выяснил, что наличные деньги дома хранит каждый второй россиянин, сообщает RT.

Эксперт посоветовала откладывать в копилку 10% от ежемесячного заработка.

