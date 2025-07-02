Россиянам назвали необходимую на всякий случай сумму денег

Чтобы незапланированные расходы не нанесли серьёзного ущерба семейному бюджету, нужно хранить на всякий случай сумму в размере двух-трёх зарплат. Об этом «Газете.Ru» заявила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Средняя сумма в долгосрочных копилках россиян достигла 213 тысяч рублей

По её словам, в случае форс-мажоров, от поломки техники до болезни человека или членов его семьи, такое количество денег позволит спокойно прожить пару месяцев. За это время можно будет, например, устроиться на новую работу или поправить здоровье.

«Незапланированные расходы семейного бюджета... могут возникнуть в любой момент, и желательно материально быть к этому готовым», - указала она.

Ранее банк ВТБ выяснил, что наличные деньги дома хранит каждый второй россиянин, сообщает RT.

Эксперт посоветовала откладывать в копилку 10% от ежемесячного заработка.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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