Мэрия Тбилиси объявила о разрыве соглашения с российским «Метровагонмашем»

Мэрия Тбилиси объявила о разрыве соглашения с российским «Метровагонмашем» из-за санкций США.

Британия ввела санкции против 86 связанных с Россией компаний и физлиц

В заявлении администрации грузинской столицы говорится, что «Грузия выполняет международные финансовые санкции».

«Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с «Метровагонмашем» соглашение», - отметили в мэрии.

Ранее в США объявили о санкциях, которые были введены в отношении 69 российских компаний, а предприятий из Армении и Киргизии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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