Мэрия Тбилиси объявила о разрыве соглашения с российским «Метровагонмашем»

В заявлении администрации грузинской столицы говорится, что «Грузия выполняет международные финансовые санкции».

«Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с «Метровагонмашем» соглашение», - отметили в мэрии.

Ранее в США объявили о санкциях, которые были введены в отношении 69 российских компаний, а предприятий из Армении и Киргизии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».