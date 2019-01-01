Гроза и молния. Самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета
Эксперты авиаотрасли в беседе с НСН предупредили об огромных репутационных проблемах, если «Аэрофлот» будет по-прежнему летать на SSJ-100.
Очередной инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево.
SSJ-100 вылетел в 01:59 из Москвы, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно. Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.
По данным он-лайн трекера молний Lightningmaps, во время полета этого борта среди грозовых облаков были зарегистрированы удары молнии.
Напомним, что на прошлой неделе «Аэрофлот», которой принадлежит и этот самолет, отменил десятки рейсов с использованием SSJ-100.
Катастрофа, случившаяся 5 мая с самолетом этой модели, унесла жизни 41 человека. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.
«Попадание молнии в самолёт привело к выводу из строя всей автоматики. Однако попадание молнии не должно приводить к таким последствиям. Именно поэтому сейчас все SSJ должны прекратить летать до выяснения причин катастрофы и проведения необходимых доработок с точки зрения электрики. Первопричиной произошедшего стала техническая проблема», — считает авиаконструктор.
А вот бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что, скорее всего, вина лежит не только на разработчике, но и на перевозчике, то есть на «Аэрофлоте».
«Репутация любой авиакомпании после такой катастрофы, связанной с таким числом жертв, конечно, страдает. И особенно это будет заметно, если комиссия добросовестно поработает и выявит, предположим, что это случай не единичный, а системный. Тогда репутация пострадает ещё больше. Потому что, в общем, предпосылок в “Аэрофлоте” к этому инциденту немало. Они довели ситуацию до катастрофы. Для национального перевозчика номер один это недопустимо», — заявил Смирнов.
По мнению эксперта отрасли, крупнейшему в стране перевозчику нужно долго трудиться, чтобы исправить все допущенные нарушения и затем заняться их профилактикой. Как добавил Олег Смирнов, чем быстрее эта работа будет проведена, тем лучше для компании.
«“Аэрофлоту” надо предпринять очень оперативные и профессиональные меры по организации лётной работы, связанной с подготовкой экипажа, самолётов, с исправностью систем и так далее. Я думаю, что “Аэрофлот” подобные выводы сделает. Тем более, комиссия, я думаю, подскажет компании, что необходимо проводить опережающие мероприятия, чтобы избежать подобных трагедий в будущем», — заметил собеседник НСН.
В последние несколько дней «Аэрофлот», являющийся крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100, отменил десятки рейсов с этим типом лайнеров.
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