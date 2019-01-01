Гроза и молния. Самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета

Очередной инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево.

SSJ-100 вылетел в 01:59 из Москвы, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно. Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

По данным он-лайн трекера молний Lightningmaps, во время полета этого борта среди грозовых облаков были зарегистрированы удары молнии.

Напомним, что на прошлой неделе «Аэрофлот», которой принадлежит и этот самолет, отменил десятки рейсов с использованием SSJ-100.

Катастрофа, случившаяся 5 мая с самолетом этой модели, унесла жизни 41 человека. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.

«Попадание молнии в самолёт привело к выводу из строя всей автоматики. Однако попадание молнии не должно приводить к таким последствиям. Именно поэтому сейчас все SSJ должны прекратить летать до выяснения причин катастрофы и проведения необходимых доработок с точки зрения электрики. Первопричиной произошедшего стала техническая проблема», — считает авиаконструктор.