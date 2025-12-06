Коц призвал взяться за судей за помощь «бабушкам-скамщицам из схемы Долиной»

Скандал, развернувшийся вокруг певицы Ларисы Долиной, оттенил куда более серьёзную проблему — масштабное мошенничество при купле‑продаже жилья. Военкор Александр Коц призвал сфокусироваться не на медийной персоне, а на судьях, которые приняли, по его оценке, «антиконституционное решение» по спорной сделке.

Он убеждён: именно эти лица создали опасный прецедент, однако их роль в происходящем остаётся в тени публичного обсуждения.

Коц отметил, что возврат денег Долиной не устранит коренной проблемы. По его словам, феномен «нулевой бабушки‑скамщицы» уже вышел за рамки личной истории певицы и приобрёл системный характер.

Журналист задался вопросами о том, кто эти судьи и каковы их мотивы, подчеркнув при этом доверие к Верховному суду как к последней инстанции, способной пресечь «юридическую вакханалию». Он обратил внимание, что неправомерные практики уже перекинулись и на другие сферы — например, на рынок подержанных автомобилей.

В своём комментарии Коц напомнил, что Конституция гарантирует гражданам право на частную собственность. Однако суды нижестоящих инстанций, по его мнению, фактически пересмотрели эту норму. В результате прецедента, как он утверждает, пострадали уже три тысячи семей — люди лишились и денег, и жилья, повторив судьбу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.

Напомним, ранее суд признал сделку купли‑продажи недействительной: установлено, что Долина действовала под влиянием телефонных мошенников и была ими введена в заблуждение.

Сейчас Долина заявляет о готовности вернуть Лурье полученные за квартиру средства, однако отмечает, что не располагает необходимой суммой в 112 миллионов рублей. Предложение о поэтапной выплате было отвергнуто покупателем.

Лурье намерена продолжить борьбу в Верховном суде РФ — она готовит апелляционную жалобу, чтобы оспорить решение нижестоящей инстанции, оставившей квартиру за Долиной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

