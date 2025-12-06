СМИ: Мировые звезды дают концерты в странах СНГ из-за изоляции России
После того как в 2022 году Москва фактически перестала принимать международные гастрольные туры, в странах Центральной Азии и Кавказа начался настоящий расцвет концертной жизни, пишет агентство Bloomberg.
Из‑за сохраняющейся изоляции российского рынка живых выступлений соседние государства стали новыми центрами притяжения для мировой музыкальной индустрии. По данным издания, этот тренд стимулирует развитие региональной инфраструктуры, создаёт рабочие места и укрепляет культурные связи в регионе.
Так, с 2022 года свыше 20 знаменитых исполнителей впервые выступили в странах Центральной Азии и на Кавказе. Среди них — легендарные группы Guns N’ Roses и Deep Purple.
В текущем концертном сезоне список знаковых событий пополнился выступлением Backstreet Boys в Казахстане, концертами Дженнифер Лопес в Казахстане, Узбекистане и Армении, а также гастрольным туром Джастина Тимберлейка в Азербайджане и Грузии.
Ранее основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказывала НСН, что переговоры с американским рэпером French Montana (настоящее имя — Карим Харбуш) шли всего неделю, потому что у него хороший менеджер, а вся команда музыканта хорошо относится к России.
