Спасатель назвал причину гибели пассажиров SSJ 100 в Шереметьеве

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» нашли «черные ящики», пишет РБК со ссылкой на источники в МЧС. По их данным, технические службы, работающие на месте трагедии уже обнаружили два бортовых самописца. В то же время два «черных ящика», установленных в хвостовой части самолета, сильно пострадавшей от пожара и жесткой посадки, пока не найдены.

В эфире НСН аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что могло стать причиной гибели 41 человека на борту загоревшегося авиалайнера (слушайте аудио).

«Я думаю, что эта ситуация даже для пилотов стала очень большой неожиданностью, так как самолет шел на посадку и вроде бы все было нормально, и вот в сам момент соприкосновения шасси с взлетной полосой, произошел удар и воспламенение. Такого не должно было быть. Самолеты всегда приземляются достаточно мягко и безопасно. Здесь же из-за этого удара произошло воспламенение до полной остановки самолета, за считанные секунды», — рассказал собеседник агентства.

По данным СМИ, пассажиры хвостовой части самолета оказались заблокированы из-за того, что находившиеся впереди пассажиры начали доставать свою ручную кладь во время эвакуации. По словам Эдуарда Халилова, этого можно было избежать, заранее дав пассажирам соответствующие инструкции и организовав эвакуацию. Однако фактор неожиданности сыграл свою роль, что и могло привести к трагедии.