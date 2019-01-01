Спасатель назвал причину гибели пассажиров SSJ 100 в Шереметьеве
Эксперт по выживанию рассказал НСН, что могло послужить причиной гибели более 40 человек в загоревшемся самолете.
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» нашли «черные ящики», пишет РБК со ссылкой на источники в МЧС. По их данным, технические службы, работающие на месте трагедии уже обнаружили два бортовых самописца. В то же время два «черных ящика», установленных в хвостовой части самолета, сильно пострадавшей от пожара и жесткой посадки, пока не найдены.
В эфире НСН аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что могло стать причиной гибели 41 человека на борту загоревшегося авиалайнера (слушайте аудио).
«Я думаю, что эта ситуация даже для пилотов стала очень большой неожиданностью, так как самолет шел на посадку и вроде бы все было нормально, и вот в сам момент соприкосновения шасси с взлетной полосой, произошел удар и воспламенение. Такого не должно было быть. Самолеты всегда приземляются достаточно мягко и безопасно. Здесь же из-за этого удара произошло воспламенение до полной остановки самолета, за считанные секунды», — рассказал собеседник агентства.
По данным СМИ, пассажиры хвостовой части самолета оказались заблокированы из-за того, что находившиеся впереди пассажиры начали доставать свою ручную кладь во время эвакуации. По словам Эдуарда Халилова, этого можно было избежать, заранее дав пассажирам соответствующие инструкции и организовав эвакуацию. Однако фактор неожиданности сыграл свою роль, что и могло привести к трагедии.
«Возможно, пилот не проинструктировал людей, что будет экстренная эвакуация. Они там за 15 секунд поняли, что будет экстренная, и уже действовали. Если бы пассажирам заранее на этапе посадки сказали “уважаемые пассажиры, нужно будет быстро покинуть самолет, не нужно хватать свою ручную кладь”... Причем есть техника эвакуации “ручейком”, когда сначала эвакуируются люди с хвоста самолета, задние ряды, предпоследние и так далее, и в конце выходят люди с носовой части. Здесь же, естественно, этого ничего не было. Все настолько молниеносно произошло, и это был шок и паника и у людей, и у бортпроводников, и у пилотов, что нужно было только действовать. Поэтому люди рефлекторно стали брать свои вещи. Тем более, у кого-то там и документы, и деньги, возможно большие суммы, люди даже не поняли всю серьезность ситуации, что надо как можно быстрее покидать самолет, даже не думая об этих вещах, главное, спасти жизнь свою и как можно больше жизней тех людей, которые находились в самолете», — пояснил эксперт.
Напомним, что самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета, по одной из версий, после того, как в него ударила молния. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту произошел пожар. Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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