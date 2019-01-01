Авиаэксперт: «Аэрофлот» довёл ситуацию с SSJ до катастрофы
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза оценил в эфире НСН действия пилотов судна во время жёсткой посадки в столичном аэропорту.
Названы основные версии авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета России, к ним относят недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.
Напомним, жертвами крушения в результате жёсткой посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 стал 41 человек, потерпевшими признаны 22 пассажира. Судно принадлежало компании «Аэрофлот», трагедия произошла в базовой воздушной гавани компании.
Репутационный ущерб перевозчика номер один в России будет серьёзным, заявил в эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Особенно усугубится положение компании, если комиссия выявит в ходе работы системные нарушения лётного процесса.
«Репутация любой авиакомпании после такой катастрофы, связанной с таким числом жертв, конечно, страдает. И особенно это будет заметно, если комиссия добросовестно поработает и выявит, предположим, что это случай не единичный, а системный. Тогда репутация пострадает ещё больше. Потому что, в общем, предпосылок в “Аэрофлоте” к этому инциденту немало. Они довели ситуацию до катастрофы. Для национального перевозчика номер один это недопустимо», — заявил Смирнов.
Компании придётся поработать над исправлением нарушений и профилактикой, добавил эксперт. Причём, делать это нужно будет крайне оперативно.
«“Аэрофлоту” надо предпринять очень оперативные и профессиональные меры по организации лётной работы, связанной с подготовкой экипажа, самолётов, с исправностью систем и так далее. Я думаю, что “Аэрофлот” подобные выводы сделает. Тем более, комиссия, я думаю, подскажет компании, что необходимо проводить опережающие мероприятия, чтобы избежать подобных трагедий в будущем», — заметил собеседник НСН.
Даже опубликованные в СМИ кадры посадки самолёта говорят о недостаточной квалификации пилотов, отметил Смирнов. Разобраться более досконально в произошедшем помогут найденные на месте катастрофы «чёрные ящики».
«Есть вопросы к посадке самолёта. Как экипаж был подготовлен, что совершил подобную посадку, которая только называется посадкой? Фактически, судя по кадрам, которые мы видели в телерепортажах, это было столкновение самолёта с полосой с недопустимо повышенными коэффициентами нагрузки. И это подтвердилось тем, что после посадки конструкция судна стала разрушаться, и разрушаться до такой степени, что даже повредились баки, откуда рекой полилось топливо. Комиссии предстоит в этом разобраться и расшифровать самописцы, где кровь и истина — информация о причинах этой катастрофы», — заключил эксперт.
Самолёт Sukhoi Superjet 100 поднялся в воздух в Шереметьеве 5 мая, начав рейс из Москвы в Мурманск. Уже через 28 минут после взлёта он совершил аварийную жёсткую посадку на взлётно-посадочной полосе предположительно из-за ударившей в судно молнии. Экипаж потерял связь с диспетчерами, судно несколько раз подпрыгнуло, после чего у него сломались стойки шасси, и загорелся двигатель. Жертвами стал 41 человек из 78 на борту судна.