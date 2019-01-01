Авиаэксперт: «Аэрофлот» довёл ситуацию с SSJ до катастрофы

Напомним, жертвами крушения в результате жёсткой посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 стал 41 человек, потерпевшими признаны 22 пассажира. Судно принадлежало компании «Аэрофлот», трагедия произошла в базовой воздушной гавани компании.

Репутационный ущерб перевозчика номер один в России будет серьёзным, заявил в эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Особенно усугубится положение компании, если комиссия выявит в ходе работы системные нарушения лётного процесса.

«Репутация любой авиакомпании после такой катастрофы, связанной с таким числом жертв, конечно, страдает. И особенно это будет заметно, если комиссия добросовестно поработает и выявит, предположим, что это случай не единичный, а системный. Тогда репутация пострадает ещё больше. Потому что, в общем, предпосылок в “Аэрофлоте” к этому инциденту немало. Они довели ситуацию до катастрофы. Для национального перевозчика номер один это недопустимо», — заявил Смирнов.

Компании придётся поработать над исправлением нарушений и профилактикой, добавил эксперт. Причём, делать это нужно будет крайне оперативно.

«“Аэрофлоту” надо предпринять очень оперативные и профессиональные меры по организации лётной работы, связанной с подготовкой экипажа, самолётов, с исправностью систем и так далее. Я думаю, что “Аэрофлот” подобные выводы сделает. Тем более, комиссия, я думаю, подскажет компании, что необходимо проводить опережающие мероприятия, чтобы избежать подобных трагедий в будущем», — заметил собеседник НСН.