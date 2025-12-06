Актер Добронравов после операции снимется в шести фильмах

Спустя полтора года после хирургического вмешательства на позвоночнике актёр Фёдор Добронравов вновь активно снимается в кино. Об этом информирует издание «Вокруг ТВ».

В настоящее время 64‑летний артист задействован сразу в шести кинопроектах. В их числе: «Семь вёрст до рассвета», вторая часть фильма «Чебурашка», «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается», а также «Три струны».

Проблемы со здоровьем у Добронравова начались в феврале 2024 года — актёр стал испытывать сильные боли в шее и позвоночнике. Медики приняли решение о необходимости операции. Госпитализация продлилась восемь дней, а 7 марта артиста выписали из больницы.

Широкую известность Фёдору Добронравову принесла роль Ивана Будько в популярном телесериале «Сваты». Этот проект выходил на экраны с 2008 по 2021 год, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Игорь Войдаков / НСН
