В Москве на 10% вырос спрос на искусственные ели
В Москве наблюдается рост популярности искусственных ёлок: спрос на них увеличился на 10 %. При этом средняя цена таких изделий поднялась на 12% в сравнении с прошлым годом и достигла 4,2 тысячи рублей, сообщили в пресс‑службе аналитического центра «Чек Индекс».
Как поясняют эксперты, ключевую роль сыграла обновлённая маркетинговая стратегия розничных продавцов. В нынешнем сезоне праздничный ассортимент появился в торговых точках и на онлайн‑платформах заметно раньше, чем в предыдущий праздничный период.
Благодаря этому пик продаж сдвинулся на октябрь — ещё до наступления зимы магазины смогли зафиксировать внушительные объёмы выручки. Большая часть спроса была удовлетворена заблаговременно. В ноябре тенденция сохранилась: поддержать интерес покупателей помогли масштабные распродажи.
Ранее председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин рассказал НСН, что судить о гирлянде необходимо по упаковке, где должна быть вся информация о безопасности и производителе.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru