Экипаж SSJ-100 рассказали о событиях, которые привели к ЧП в Шереметьеве

Члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 рассказали о событиях, которые привели к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево и возникшему впоследствии пожару. Как отмечает «Россия 24», бортпроводник Татьяна Касаткина заявила, что трагедии предшествовали хлопок и вспышка. По её словам, это произошло, когда борт находился в туче и шёл сильный град. Касаткина также отметила, что при посадке пассажиры начали соскакивать с кресел и продвигаться к выходам, хотя самолет еще был на скорости. В свою очередь, командир Денис Евдокимов отметил, что «из-за молнии произошла потеря радиосвязи» и переход на аварийный режим управления. Связь с диспетчерами через аварийную частоту была кратковременной и прерывистой.