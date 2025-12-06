В Нью-Дели откроется иммерсивная выставка Никаса Сафронова

При поддержке компании «Роснефть» с 7 по 21 декабря в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi в Нью‑Дели пройдёт иммерсивная выставка работ народного художника России Никаса Сафронова под названием Dream Vision.

Сафронов признался, что написал 20 картин про Индию для выставки в Нью-Дели

Экспозиция займёт восемь залов на двух этажах общей площадью около 1300 квадратных метров, где будет представлено 100 произведений мастера, включая специальную серию, созданную специально для индийской публики. В картинах органично переплетаются архитектурные пейзажи Москвы и Санкт‑Петербурга с образами Тадж‑Махала и других знаковых достопримечательностей Индии.

Выставка объединяет традиции классической живописи с передовыми технологиями. Пространство выставки оживляет робототехника и аниматроника: цветы отражаются в зеркальном полу, а на экране гигантский слон совершает путешествие из знойного Варанаси к заснеженному Московскому Кремлю. Каждый зал оснащён уникальным звуковым и ароматическим оформлением, что усиливает эффект погружения.

Название Dream Vision отсылает к авторской технике Никаса Сафронова, запатентованной художником. Её суть заключается в многослойной живописи, размывающей границы между реальностью и фантазией, — именно этот принцип лёг в основу всей экспозиции.

Ранее Никас Сафронов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что в России ослабла школа искусств, исчезли госзаказы, которые раньше позволяли мастерам заработать, по его мнению, художников должны поддерживать общественные фонды, которые следует менять раз в несколько лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИндияХудожникиВыставкаВыставки

Горячие новости

Все новости

партнеры