В Нью-Дели откроется иммерсивная выставка Никаса Сафронова
При поддержке компании «Роснефть» с 7 по 21 декабря в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi в Нью‑Дели пройдёт иммерсивная выставка работ народного художника России Никаса Сафронова под названием Dream Vision.
Экспозиция займёт восемь залов на двух этажах общей площадью около 1300 квадратных метров, где будет представлено 100 произведений мастера, включая специальную серию, созданную специально для индийской публики. В картинах органично переплетаются архитектурные пейзажи Москвы и Санкт‑Петербурга с образами Тадж‑Махала и других знаковых достопримечательностей Индии.
Выставка объединяет традиции классической живописи с передовыми технологиями. Пространство выставки оживляет робототехника и аниматроника: цветы отражаются в зеркальном полу, а на экране гигантский слон совершает путешествие из знойного Варанаси к заснеженному Московскому Кремлю. Каждый зал оснащён уникальным звуковым и ароматическим оформлением, что усиливает эффект погружения.
Название Dream Vision отсылает к авторской технике Никаса Сафронова, запатентованной художником. Её суть заключается в многослойной живописи, размывающей границы между реальностью и фантазией, — именно этот принцип лёг в основу всей экспозиции.
Ранее Никас Сафронов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что в России ослабла школа искусств, исчезли госзаказы, которые раньше позволяли мастерам заработать, по его мнению, художников должны поддерживать общественные фонды, которые следует менять раз в несколько лет.
