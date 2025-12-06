Почти полмиллиона человек приняли участие в «Казачьем диктанте - 2025»
В проведении «Казачьего диктанта - 2025» приняли участие почти полмиллиона человек (496 875), сообщили организаторы.
В этом году всероссийская просветительская акция проходила со 2 по 6 декабря. Участникам предстояло продемонстрировать знания об историческом наследии, культурных особенностях и многовековых традициях российского казачества, ответив на ряд тематических вопросов.
По словам организаторов, проект играет важную роль в сохранении и популяризации казачьей культуры.
Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что «Казачий диктант» способствовал и способствует межнациональному и межгосударственному укреплению, потому что в акции принимают участие не только казаки и члены их семей, но и все желающие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Коц призвал взяться за судей за помощь «бабушкам-скамщицам из схемы Долиной»
- Почти полмиллиона человек приняли участие в «Казачьем диктанте - 2025»
- «Синий экран смерти» появился у россиян после нового обновления Windows 11
- В Нью-Дели откроется иммерсивная выставка Никаса Сафронова
- «Тревожность» назвали словом 2025 года в России
- В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
- Культовая франшиза «Люди в черном» получит продолжение
- Актер Певцов: Если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ
- Российская Team Spirit вышла в плей-офф мэйджора по CS 2 в Будапеште
- Критик Соседов: «Евровидение» изжило себя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru