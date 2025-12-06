Почти полмиллиона человек приняли участие в «Казачьем диктанте - 2025»

В проведении «Казачьего диктанта - 2025» приняли участие почти полмиллиона человек (496 875), сообщили организаторы.

Генерал Водолацкий сравнил «Казачий диктант» с защитой Родины

В этом году всероссийская просветительская акция проходила со 2 по 6 декабря. Участникам предстояло продемонстрировать знания об историческом наследии, культурных особенностях и многовековых традициях российского казачества, ответив на ряд тематических вопросов.

По словам организаторов, проект играет важную роль в сохранении и популяризации казачьей культуры.

Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что «Казачий диктант» способствовал и способствует межнациональному и межгосударственному укреплению, потому что в акции принимают участие не только казаки и члены их семей, но и все желающие.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиктантКазаки

Горячие новости

Все новости

партнеры