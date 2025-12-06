«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Журнал Rolling Stone признал песню «Abracadabra» Леди Гаги главным хитом 2025 года — композиция заняла первую строчку в ежегодном рейтинге издания.

В публикации подчёркивается, что Леди Гага по праву считается одной из самых оригинальных и влиятельных исполнительниц современной поп‑сцены. По мнению редакции, «Abracadabra» стала подлинным символом года: песня отличается яркостью, смелостью и театральностью — от неё невозможно остаться в стороне. Издание отмечает, что трек в очередной раз продемонстрировал уникальный талант певицы захватывать момент и превращать его в событие, задающее новый культурный вектор.

В топ‑10 рейтинга также вошли работы других звёздных исполнителей: Сабрины Карпентер, Кендрика Ламара, SZA и Тейлор Свифт. Это подчёркивает разнообразие жанров и силу исполнительского состава в музыкальном ландшафте 2025 года.

Напомним, что в прошлом году первое место в списке Rolling Stone заняла Чаппелл Роан с песней «Good Luck, Babe!».

Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что музыкальные чарты являются эйджистской штукой, так как основная масса пользователей — зумеры, а самое сложное в жизни артиста — сначала взрослеть вместе с аудиторией, а потом не стареть.

ФОТО: AP/TASS/Silvia Izquierdo
