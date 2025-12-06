«Синий экран смерти» появился у россиян после нового обновления Windows 11

Пользователи Windows 11 в России столкнулись с волной сбоев, выражающихся в появлении так называемых «синих экранов смерти», сообщает Telegram-канал Shot,

Пользователи из России жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp

По данным СМИ, виной тому может быть августовский апдейт операционной системы — KB5063878 (выпущен в середине августа).

Изначально о неполадках сообщали владельцы компьютеров в Европе и Японии; в последнее время аналогичные проблемы стали массово возникать и у российских пользователей.

Суть сбоя заключается в следующем: после перезагрузки система перестаёт корректно распознавать SSD‑диск. Накопитель либо не отвечает на запросы, либо отображается в формате RAW — в результате он исчезает из проводника, а работа системы прерывается «синим экраном смерти».

Примечательно, что ошибка возникает лишь при условии, что SSD заполнен более чем на 60%. На данный момент единственный рабочий способ восстановить работоспособность компьютера — откат установленного обновления.

Хотя количество жалоб от пользователей продолжает расти, компания Microsoft пока не подтвердила официально прямую связь между патчем KB5063878 и массовыми сбоями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
