«Синий экран смерти» появился у россиян после нового обновления Windows 11
Пользователи Windows 11 в России столкнулись с волной сбоев, выражающихся в появлении так называемых «синих экранов смерти», сообщает Telegram-канал Shot,
По данным СМИ, виной тому может быть августовский апдейт операционной системы — KB5063878 (выпущен в середине августа).
Изначально о неполадках сообщали владельцы компьютеров в Европе и Японии; в последнее время аналогичные проблемы стали массово возникать и у российских пользователей.
Суть сбоя заключается в следующем: после перезагрузки система перестаёт корректно распознавать SSD‑диск. Накопитель либо не отвечает на запросы, либо отображается в формате RAW — в результате он исчезает из проводника, а работа системы прерывается «синим экраном смерти».
Примечательно, что ошибка возникает лишь при условии, что SSD заполнен более чем на 60%. На данный момент единственный рабочий способ восстановить работоспособность компьютера — откат установленного обновления.
Хотя количество жалоб от пользователей продолжает расти, компания Microsoft пока не подтвердила официально прямую связь между патчем KB5063878 и массовыми сбоями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Добронравов после операции снимется в шести фильмах
- «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года
- Коц призвал взяться за судей за помощь «бабушкам-скамщицам из схемы Долиной»
- Почти полмиллиона человек приняли участие в «Казачьем диктанте - 2025»
- «Синий экран смерти» появился у россиян после нового обновления Windows 11
- В Нью-Дели откроется иммерсивная выставка Никаса Сафронова
- «Тревожность» назвали словом 2025 года в России
- В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
- Культовая франшиза «Люди в черном» получит продолжение
- Актер Певцов: Если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru