Авиаконструктор призвал остановить полёты SSJ после катастрофы в Шереметьеве

Недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия рассматривает Следственный комитет в качестве основных причин катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что с места происшествия изъяты чёрные ящики загоревшегося лайнера. Президент Владимир Путин лично поручил разобраться в причинах аварии, проведя тщательное расследование.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН назвал первопричиной произошедшего техническую неисправность самолета. Он призвал приостановить полеты SSJ-100.

«Попадание молнии в самолёт привело к выводу из строя всей автоматики. Однако попадание молнии не должно приводить к таким последствиям. Именно поэтому сейчас все SSJ должны прекратить летать до выяснения причин катастрофы и проведения необходимых доработок с точки зрения электрики. Первопричиной произошедшего стала техническая проблема», — считает авиаконструктор.

Снимать вину с пилотов, по мнению Лукашевича, также нельзя.

«С другой стороны, лётчики понимали, что они летят в грозовой фронт, они могли задержать вылет. Тем не менее, пилоты приняли решение на вылет. Далее они пошли на экстренную посадку, пошли с превышением скорости по вертикали, по горизонтали и с максимальным взлётным весом: самолёт только взлетел и у него полные баки топлива, самолёт тяжелый, времени на выработку топлива нет. Лётчики начали «козлить», причём отскоки были очень сильные. После первого же отскока видно, что он отлетел метров на 20. Они должны были уйти на второй круг, не должны были дожимать самолёт к полосе, потому что от первого отскока уже потеряна скорость, уже другое сопротивление, самолёт становится ещё хуже управляемый. Если ты его прижимаешь к земле, штурвал от себя, то потом самолёт у полосы не удержишь, что и случилось. Последний удар был очень сильный, стойки пробили топливные баки, возникла течь, всё остальное мы видели. Вина лётчиков будет оценена, но мне бы не хотелось на них всё валить: у нас всегда всё валят на лётчиков», — сказал эксперт.

Кроме того, много вопросов вызывают и действия аэропорта в чрезвычайной ситуации.

«Аэропорт был не готов. Почему не было пожарных машин? Самолёт почти весь успевает сгореть, а потом появляется пожарная машина. Пожар может случиться даже при заправке: бычок кто-то кинул — и привет. Аэропорт знает, что самолёт идет на экстренную посадку, на борту проблема. А если бы он мимо полосы промазал и врезался в другой стоящий самолёт? Аэродромные службы должны были быть готовы к развитию ситуации в самом неблагоприятном ключе. Должны были быть готовы пожарные, медицинские службы. Мы видим, как проходила эвакуация — там в этот момент никого нет», — подчеркнул собеседник НСН.

Информация служб аэропорта о том, что эвакуация людей из горящего лайнера прошла в 1,5 раза быстрее, чем требуется по нормативу, также крайне некорректна.