Пилоты не виноваты. Что показала расшифровка «черного ящика» SSJ-100

В сети появились данные речевого самописца самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Из текста переговоров диспетчера с летчиками следует, что удар молнии, заставивший экипаж вернуться в аэропорт, на самом деле не нанес существенного ущерба лайнеру. Командир борта SU 1492 Денис Евдокимов сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту. По его словам, самолет потерял радиосвязь и автоматическое управление.

Расшифровка переговоров также показала, что при посадке пилоты использовали одну из самых точных и современных систем автоматического захода на посадку (курсо-глиссадную) и ежеминутно получали корректирующие команды диспетчера по работающему каналу радиосвязи.

Тем не менее, при приземлении SSJ 100 дважды ударился о бетонку, в результате чего разрушились топливные баки. Выплеснувшиеся тонны керосина воспламенились, и лайнер загорелся как факел. Однако, произошедшее на взлетно-посадочной полосе — это не вина летчиков, ранее заявил НСН заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.