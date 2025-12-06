«Тревожность» назвали словом 2025 года в России
Импринт «Лингва» (в составе издательской группы АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» определили ключевое слово 2025 года — им стало слово «тревожность».
В народном голосовании за него отдали голоса 36% участников. Организаторы считают, что этот выбор наглядно демонстрирует преобладающее эмоциональное состояние общества в текущем году. Среди других слов, вошедших в финальную десятку, — «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены» и «победа».
Отдельно была представлена категория «Техносфера», где победителем стало слово «промпт». Организаторы отмечают, что за год термин прошёл стремительный путь: из узкого профессионального жаргона разработчиков он превратился в навык, востребованный среди самых разных групп — от офисных работников до школьников. В топ‑10 этой категории также попали: «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS‑атака», «ИИ», «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план „Ковёр“» и «цифровой рубль».
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что нет ничего страшного в том, что digital-писатели используют в своих произведениях интернет-сленг и англицизмы, потому что любой язык, тем более такой большой и богатый, как русский, постоянно впитывает в себя какие-то новые слова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Тревожность» назвали словом 2025 года в России
- В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
- Культовая франшиза «Люди в черном» получит продолжение
- Актер Певцов: Если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ
- Российская Team Spirit вышла в плей-офф мэйджора по CS 2 в Будапеште
- Критик Соседов: «Евровидение» изжило себя
- Осенью спрос на современную русскую прозу вырос на 21%
- В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в стране
- Зрители оценили хоррор «Пять ночей с Фредди 2» ниже первой части
- Россия вошла в тройку стран G20 с самой дешевой электроэнергией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru