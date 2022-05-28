Черная дыра «Роскосмоса». Госкорпорацию критикуют за желание откусить большой кусок от бюджета РФ

Собеседник НСН также раскритиковал предложение главы Роскосмоса выделить деньги на масштабные орбитальные группировки, насчитывающие тысячи спутников. По словам Рогозина, они нужны для армии и для народного хозяйства.

«У «Роскосмоса» есть много ракет, даже можно сказать идет перепроизводство ракет. Их куда-то надо деть. Полетных нагрузок до 2025 года запланировано достаточно мало. Поэтому идут заявления о том, что нужно сделать много спутников. Но откуда деньги? Деньги из бюджета. Тогда зачем? У бюджета нет запроса на эти спутники. Все это проходит неоднократно через правительство и неоднократно отправляется обратно. Потом ищут компромисс, что дадут денег не на тысячу, а на сто спутников. При этом внятно сказать, зачем эти спутники нужны, пока не получается. Когда есть конкретный заказчик, нет никаких вопросов. Но когда эти деньги требуются из бюджета, возникает вопрос, насколько это эффективно и что страна получит за эти деньги», - указал Моисеев.