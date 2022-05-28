Черная дыра «Роскосмоса». Госкорпорацию критикуют за желание откусить большой кусок от бюджета РФ
Последние идеи о масштабных проектах «Роскосмоса» весьма затратны для бюджета. И при этом бессмысленны, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
У «Роскосмоса» нет средств для создания новой перспективной транспортной системы — космического ядерного буксира «Зевс», хотя проект помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли. Рогозин предложил «напечатать» эти деньги, которые затем можно было бы выделить промышленным компаниям на реализацию перспективных инвестиционных проектов, пишет Газета.ru. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Рогозина призывал обеспечить запуск новых орбитальных группировок, которые позволят создать в России независимый, «неубиваемый» спутниковый интернет. Но для новых космических проектов потребуются миллиарды долларов, в ближайшее время такие средства выделяться не будут, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Нужно принять решение, что это нужно делать. Это не «Роскосмос» решение принимает, это принимает заказчик, заказчиком может быть государство. Этот заказчик должен эти миллиарды найти. В нынешней ситуации я с трудом представляю не то, что миллиарды, но даже лишние миллионы на космическую программу», - добавил он.
Собеседник НСН также раскритиковал предложение главы Роскосмоса выделить деньги на масштабные орбитальные группировки, насчитывающие тысячи спутников. По словам Рогозина, они нужны для армии и для народного хозяйства.
«У «Роскосмоса» есть много ракет, даже можно сказать идет перепроизводство ракет. Их куда-то надо деть. Полетных нагрузок до 2025 года запланировано достаточно мало. Поэтому идут заявления о том, что нужно сделать много спутников. Но откуда деньги? Деньги из бюджета. Тогда зачем? У бюджета нет запроса на эти спутники. Все это проходит неоднократно через правительство и неоднократно отправляется обратно. Потом ищут компромисс, что дадут денег не на тысячу, а на сто спутников. При этом внятно сказать, зачем эти спутники нужны, пока не получается. Когда есть конкретный заказчик, нет никаких вопросов. Но когда эти деньги требуются из бюджета, возникает вопрос, насколько это эффективно и что страна получит за эти деньги», - указал Моисеев.
Россия уже выпала из тройки великих космических держав, ее обошла даже компания SрaceX Илона Маска, заявил Моисеев.
«Если расставлять державы по их значимости, то на первом месте будет США, они получают результаты и тратят на космос больше, чем все остальные страны вместе взятые, они в глубоком отрыве. За второе и третье место сейчас воюют Европа в совокупности и Китай. А Россия движется в обратную сторону, снижает свою космическую активность, скоро уступит Японии и будет конкурировать с Индией», - прогнозирует глава Института космической политики.
Ранее стало известно, что 6,5 млрд рублей, выделенные госкорпорации, «Роскосмос» направит на исследование Луны и астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах Венеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
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