Рогозин: России нужны тысячи спутников

России необходимы масштабные орбитальные группировки, насчитывающие тысячи спутников. Об этом заявил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на саммите «Промышленная политика в новых реалиях» в МИА «Россия сегодня».

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«У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи», — подчеркнул Рогозин, пояснив, что это нужно в первую очередь для армии, но необходимо и для народного хозяйства.

Глава Роскосмоса добавил, что с увеличением числа спутников потребуется больше ракет для их выведения, что повысит загрузку космодромов.

