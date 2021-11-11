Роскосмос потратит выделенные правительством допсредства на исследование Венеры и Луны
Выделенные 6,5 млдр рублей Роскосмос направит на исследование Луны и астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах Венеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что также эти средства направят на финансирование российско-европейской миссии «ЭкзоМарс».
Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что все средства будут использованы в полном объёме. Они помогут «выполнить программу фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств».
Ранее в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 6,5 млрд рублей на развитие отечественной космической отрасли.
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