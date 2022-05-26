«Кто будет платить?»: Рогозина отговаривают от запуска тысячи спутников

По его словам, Рогозин настаивает на запуске множества спутников, потому что у «Роскосмоса» сейчас переизбыток ракет. При этом Моисеев отметил, что у главы корпорации нет даже внятных идей по использованию огромного количества спутников.

«У "Роскосмоса" есть много ракет, даже можно сказать идет перепроизводство ракет. Их куда-то надо деть. Полетных нагрузок до 2025 года запланировано достаточно мало. Поэтому идут заявления о том, что нужно сделать много спутников. Но откуда деньги? Деньги из бюджета. Тогда зачем? У бюджета нет запроса на эти спутники. Все это проходит неоднократно через правительство и неоднократно отправляется обратно. Потом ищут компромисс, что дадут денег не на тысячу, а на сто спутников. При этом внятно сказать, зачем эти спутники нужны, пока не получается. Когда есть конкретный заказчик, нет никаких вопросов. Но когда эти деньги требуются из бюджета, возникает вопрос, на сколько это эффективно и что страна получит за эти деньги», - указал Моисеев.

Также он рассказал, что безусловным лидером по количеству спутников являются США. Моисеев подчеркнул, что это связано с работой производителя космической техники SpaceX.