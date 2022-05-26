«Кто будет платить?»: Рогозина отговаривают от запуска тысячи спутников
России незачем запускать огромное количество своих спутников, они слабые и уступают западным образцам, страна ничего не получит взамен, заявил в эфире НСН Иван Моисеев.
Заявления главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что России нужны тысячи спутников, нецелесообразны, страна не сможет использовать их эффективно, деньги пойдут из бюджета в никуда, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимы масштабные орбитальные группировки, насчитывающие тысячи спутников. По его словам, они нужны для армии и для народного хозяйства. Иван Моисеев считает, что это будет пустой тратой бюджетных средств.
«Спутник – это целевая вещь. Есть большие группировки, например, ГЛОНАСС. У нас 24 таких аппарата, его штатной численности больше не надо. Есть также многочисленная группировка "Гонец". Но она очень слабая и сильно уступает западным образцам. Ее численности тоже больше не нужно, потому что даже Минобороны закупает зарубежные услуги связи. Про то, чтобы делать большую группировку, давно говорят. Однако пока что сдвигов нет. Дело в том, что большое количество спутников запускают, потому что выгодно. Фирма, которая их запускает, получает прибыль. А в России все спутники оплачиваются из бюджета. Тут нужно подумать, прежде чем разворачивать большие группировки. Кто за них будет платить?» - задался вопросом Моисеев.
По его словам, Рогозин настаивает на запуске множества спутников, потому что у «Роскосмоса» сейчас переизбыток ракет. При этом Моисеев отметил, что у главы корпорации нет даже внятных идей по использованию огромного количества спутников.
«У "Роскосмоса" есть много ракет, даже можно сказать идет перепроизводство ракет. Их куда-то надо деть. Полетных нагрузок до 2025 года запланировано достаточно мало. Поэтому идут заявления о том, что нужно сделать много спутников. Но откуда деньги? Деньги из бюджета. Тогда зачем? У бюджета нет запроса на эти спутники. Все это проходит неоднократно через правительство и неоднократно отправляется обратно. Потом ищут компромисс, что дадут денег не на тысячу, а на сто спутников. При этом внятно сказать, зачем эти спутники нужны, пока не получается. Когда есть конкретный заказчик, нет никаких вопросов. Но когда эти деньги требуются из бюджета, возникает вопрос, на сколько это эффективно и что страна получит за эти деньги», - указал Моисеев.
Также он рассказал, что безусловным лидером по количеству спутников являются США. Моисеев подчеркнул, что это связано с работой производителя космической техники SpaceX.
«В США на начало года насчитывается 2900 спутников, в России – 169. Но Рогозин сказал, что 161. По-видимому, сломались восемь штук. В Китае – 499. В других странах 1200 спутников. США, несомненно лидеры. Это связано с работой SpaceX, спутники запускаются очень часто и по 50-60 штук за раз. Они разворачивают свою сеть для интернет-связи», - сказал Моисеев.
Кроме того, руководитель Института космической политики заявил, что российские спутники абсолютно не конкурентоспособны.
«Наши спутники не конкурентоспособны. Относительно выгоднее покупать эти услуги за рубежом, пока на них не наложили санкции. А связь у нас поддерживается. У Минсвязи предприятие "Космическая связь" держится. "Роскосмос" только поставляет спутники и ракеты для этого дела, а все управление идет через Минсвязи. Но министерство не выступает с другими инициативами, в частности с тем, чтобы сделать всеобщую интернет-связь. Это только в среде "Роскосмоса", потому что это бюджетные деньги. А кто от них откажется? Можно делать хорошие спутники, можно плохие, но деньги все ровно пойдут», - резюмировал Моисеев.
Ранее Дмитрий Рогозин сообщал, что в настоящее время половина продукции предприятий «Роскосмоса» выпускается в рамках гособоронзаказа, ставя на первый план «обеспечение безопасности государства».
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