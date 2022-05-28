Рогозин подтвердил готовность России и Китая подписать соглашение о лунной станции
Практически готово к подписанию межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции между Россией и Китаем. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире «России-24».
«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», - цитирует Рогозина ТАСС.
Две страны к 2035 году построят Международную научную станцию на Луне. Она, как предполагается, будет включать в себя помимо научных блоков, устройство для полетов на Землю и обратно, а также организацию перемещения по поверхности Луны. Две страны также хотят развернуть на лунной орбите экспериментальную научно-исследовательскую систему.
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