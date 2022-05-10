Илон Маск: «Не против попасть в ад»
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что «не против попасть в ад».
«Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», — написал предприниматель в ответ на публикацию пользователя с вопросом к миллиардеру о существовании «творца» и призывом «исповедаться», если тот знает о его существовании.
Ранее Рогозин призвал Маска «отвечать по-взрослому» за обеспечение украинской стороны средствами военной связи.
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