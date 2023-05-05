На Западе назвали козырь России, который остановит наступление ВСУ
Подавляющее преимущество России в авиации может привести к поражению Украины, пишет журнал Newsweek.
В публикации сказано, что резервы России в 10 раз превосходят украинские. Армия РФ пока не задействовала свою авиацию в полную силу, пишет издание.
«Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», - констатировали журналисты.
Газета The New York Times ранее писала, что западное оружие не гарантирует успеха ВСУ. Россия сохраняет превосходство не только в авиации, но и тяжелом вооружении и бронетехнике, сказано в статье.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в течение недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru