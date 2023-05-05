На Западе назвали козырь России, который остановит наступление ВСУ

В публикации сказано, что резервы России в 10 раз превосходят украинские. Армия РФ пока не задействовала свою авиацию в полную силу, пишет издание.

«Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», - констатировали журналисты.

Газета The New York Times ранее писала, что западное оружие не гарантирует успеха ВСУ. Россия сохраняет превосходство не только в авиации, но и тяжелом вооружении и бронетехнике, сказано в статье.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в течение недели, передает «Радиоточка НСН».

