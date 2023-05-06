В Запорожье заявили, что российские военные в регионе находятся в полной боеготовности
Российские войска в Запорожской области находятся в состоянии полной боеготовности. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Военные находятся в полной боевой готовности», — указал эксперт в беседе с РИА Новости.
Как отметил Рогов, в Запорожье созданы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ перейдут в наступление в Запорожской области в ближайшее время. По словам чиновника, противник сосредоточил значительные силы у линии боевого соприкосновения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru