В Запорожье заявили, что российские военные в регионе находятся в полной боеготовности

Российские войска в Запорожской области находятся в состоянии полной боеготовности. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: Вывоз жителей Запорожской области идет на добровольной основе

«Военные находятся в полной боевой готовности», — указал эксперт в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, в Запорожье созданы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ перейдут в наступление в Запорожской области в ближайшее время. По словам чиновника, противник сосредоточил значительные силы у линии боевого соприкосновения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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